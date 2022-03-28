Харківське "Джерело нейтронів" знов потрапило під обстріли окупантів: завдано серйозних пошкоджень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли окупантів. Про це повідомляє Держатомрегулювання, передає УНН.
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"За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) 28.03.2022 року приблизно о 14:00 ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в результаті чергового акту ядерного тероризму з боку рф будівлі та інфраструктура, які розташовані на території ННЦ ХФТІ (у тому числі ЯПУ "Джерело нейтронів"), зазнали серйозних пошкоджень.
"Детально оцінити масштаби пошкоджень та їх вплив на ядерну та радіаційну безпеку у даний час неможливо через інтенсивні бойові дії, які не припиняються у районі розташування цієї ядерної установки", - зазначається в повідомленні.
Наголошується, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.
Доповнення
Як писав УНН, минулого тижня під час огляду промислового майданчику ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів" було виявлено предмет, попередньо кваліфікований, як нерозірваний реактивний снаряд РСЗВ 9К58 "Смерч".