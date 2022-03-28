Харьковский "Источник нейтронов" вновь попал под обстрелы оккупантов: нанесены серьезные повреждения

Цитата

"По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) 28.03.2022 года примерно в 14:00 ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в результате очередного акта ядерного терроризма со стороны рф здания и инфраструктура, которые расположены на территории ННЦ ХФТИ (в том числе ЯПУ "Источник нейтронов"), претерпели серьезных повреждений.

"Детально оценить масштабы повреждений и их влияние на ядерную и радиационную безопасность в настоящее время невозможно из-за интенсивных боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения этой ядерной установки", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий.

Дополнение

Как писал УНН, на прошлой неделе во время осмотра промышленной площадки ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" было обнаружено предмет, предварительно квалифицированый, как неразорванный реактивный снаряд РСЗО 9К58 "Смерч".