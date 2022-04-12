Окупанти не припиняють обстрілювати "Джерело нейтронів": існує ризик пошкоджень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. З початку відкритої агресії рф проти України територія інституту, на якій розташована ЯПУ "Джерело нейтронів", постійно обстрілюється та піддається бомбардуванню російськими військами. Про це інформує пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України, пише УНН.
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Повідомляється, що інфраструктура інституту вже зазнала катастрофічних збитків. Під обстріли потрапила і безпосередньо ЯПУ "Джерело нейтронів", в результаті чого зазнали пошкоджень: система зовнішнього енергопостачання установки, система кондиціювання системи охолодження клистронної галереї лінійного прискорювача електронів та будівлі (безпосередньо ядерної установки, насосної та градирень, а також лабораторії ізотопів).
Станом на 12 квітня, за даними ДІЯРУ, ситуація на ЯПУ "Джерело нейтронів" така:
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- ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан (режим "тривалий зупин" з 24.02.2022);
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- зовнішнє електропостачання ЯПУ "Джерело нейтронів" відсутнє, наразі його відновлення неможливе;
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- оперативний персонал контролює стан ЯПУ "Джерело нейтронів" в обмеженому об’ємі, зокрема відсутня можливість виміру температури теплоносія на вході/виході бака підкритичної збірки (ПКЗ) та нейтронно-утворюючої мішені, зняття показників автоматизованої системи радіаційного контролю, відновлення рівня в баці підкритичної збірки, який досяг нижньої межі безпечної експлуатації для режиму "тривалий зупин" згідно технологічного регламента безпечної експлуатації установки;
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- радіаційна обстановка на майданчику (за показниками переносного дозиметра) в межах норми.
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"Ймовірність нових пошкоджень ЯПУ "Джерело нейтронів", що безпосередньо можуть вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки, залишається високою через постійні обстріли російськими військами", - зазначили в ДІЯРУ.
"У черговий раз звертаємо увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження бомбардування та / або обстріли майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - йдеться в заяві.
Раніше
Як писав УНН, наприкінці березня ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли окупантів.