Оккупанты не могут нас покорить. У них нет такой силы. Нет такого духа - Зеленский

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"Российские оккупанты не могут нас покорить. У них нет такой силы. Нет такого духа. Они держатся лишь на насилии. Только на терроре. Только на оружии, которого у них много", — сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что у оккупантов нет ни одной естественной основы для нормальной жизни.

"Для того, чтобы люди могли испытывать счастье. И мечтать. Они органически не способны делать жизнь нормальной! Везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны. Только очень тяжелая борьба за выживание", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Кремль превращает свое государство в аналог так называемых "ЛДНР" — "в большую, изолированную от всего мира зону, где будет царствовать бедность, насилие". По его словам, люди будут убегать из РФ.

"Посмотрите, кто сейчас уезжает из России, кто выводит свой бизнес. Это специалисты, которые могут справиться на глобальном рынке. Это ITшники, которые не хотят жить на территории, где свободы совсем нет. Это бизнесмены, которые чувствуют, что у них все отберут. Это артисты, которые знают, что творчество на территории, где жизнь человека ничего не стоит, также ничего не стоит", — сказал глава государства.

Он добавил, что Россия сейчас теряет мозги, таланты и деньги.

"Но если это происходит с Россией, то что же ждет так называемые "ДНР" и "ЛНР" — только полная деградация", — сказал Зеленский.