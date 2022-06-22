Оккупанты пытаются продвинуться в направлении Бахмута и установить контроль над Северодонецком - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Продолжается 119-е сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению, оккупанты сосредотачивают свое наступление на Востоке нашего государства. Детальнее о ситуации на фронте говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00, пишет УНН.
Детали
Так, сообщается, что на Северском направлении враг применил ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Турья, Миропольское и Славгород Сумской области.
“На Слобожанском направлении противник штурмовыми действиями пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Славянск”, — информируют в ГШ.
Отмечается, что враг применял ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Богородичное, Новая Дмитровка, Новопавловка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснополье, Вернополье, Родное, Красное, Шнурки, Красная Поляна, Карнауховка, Большая Комышеваха, Новая Дмитровка и Семиланное.
На Харьковском направлении враг ведет боевые действия для сдерживания подразделений Сил обороны и недопущения их выхода к государственной границе. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Байрак, Победа, Коробочкино, Шевеловка, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Шестаково, Петровка, Русская Лозовая, Крещение, Кулиничи, Уды, Старый Салтов, Питомник, Ртищевка и Печенеги.
По данным Генштаба, на Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.
На Северодонецком направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.
На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетные удары неподалеку от Временного Яра, Новолуганского и Горного.
На Краматорском направлении противник активных наступательных действий не вел. Обстреливал позиции Сил обороны из ствольной артиллерии в районах Пришиба, Сидорового, Донецкого и Маяков.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает систематическое огневое влияние с целью недопущения опрокидывания подразделений Сил обороны на другие направления.
Противник нанес авиационные удары вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко.
“В районе Новобахмутовки наши воины отразили штурм и заставили врага отойти”, — говорится в своде.
На Южнобужском направлении противник, инженерным оборудованием позиций, огневым влиянием из ствольной и реактивной артиллерии, пытается не допустить продвижение подразделений наших войск вглубь захваченной территории, отметили в Генштабе.
Напомним
По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 22 июня потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 34 230 человек, 182 вертолетов и сотен единиц другой военной техники.