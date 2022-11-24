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Оккупанты пытаются выселить людей из 15-километровой зоны от побережья Днепра - депутат

Оккупанты пытаются выселить людей из 15-километровой зоны от побережья Днепра - депутат

Киев • УНН

 • 615006 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Российские оккупанты пытаются принудительно выселить людей из 15-километровой зоны от левого побережья Днепра. Количество захватчиков в той зоне значительно уменьшилось, остались наблюдательные пункты, рассказал во время брифинга депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, пишет УНН.

Цитата

"Оккупанты пытаются принудительно выселить людей из 15-километровой зоны от побережья Днепра. Люди категорически отказываются и остаются в своих домах. Оккупанты пугают их спецпропусками, и нужно обязательно обоснование, почему люди там продолжают находиться. Но люди игнорируют", - сказал он.

Детали

Депутат сообщил, что россияне эвакуировали свои оккупационные администрации, которые находились в Каховке, Новой Каховке, Олешках и Голой Пристани в Геническ и Скадовск. Он добавил, что количество военных рф, которые находятся вдоль побережья Днепра, значительно уменьшилось, но это не означает, что их там нет.

"Они стоят как наблюдательные пункты, а их усиление стоит на расстоянии 15-20 километров от побережья Днепра. В случае сигналов от наблюдательных пунктов, сразу приходит усиленная помощь из глубины левобережной Херсонской области. Резервы они держат в районе Геническа и Арабатской стрелки", - сообщил депутат.

По его словам, оккупанты превратили Арабатскую стрелку "из курортной зоны в военную", в том числе обустроили все санатории и профилактории под военную базу, куда прибывают мобилизованные, проходят согласования, а затем их отправляют ближе к линии фронта.

Хлань также отметил, что есть сообщения, что войска рф начали строить там вертолетную площадку после того, как силами ВСУ была разбита похожая площадка в Чаплинке.

Напомним

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 21 ноября сообщил, что освобождение правобережья Херсонской области изменило тактику авиации рф.

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