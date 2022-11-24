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Окупанти намагаються виселити людей з 15-кілометрової зони від узбережжя Дніпра - депутат

Окупанти намагаються виселити людей з 15-кілометрової зони від узбережжя Дніпра - депутат

Київ • УНН

 • 615006 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Російські окупанти намагаються примусово виселити людей з 15-кілометрової зони від лівого узбережжя Дніпра. Кількість загарбників у тій зоні значно зменшилася, залишилися спостережні пункти, розповів під час брифінгу депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, пише УНН.

Цитата

"Окупанти намагаються примусово виселити людей з 15-кілометрової зони від узбережжя Дніпра. Люди категорично відмовляються і залишаються у своїх домівках. Окупанти лякають їх спецперепустками, і потрібно обов'язково обґрунтування, чому люди там продовжують знаходитися. Але люди ігнорують", - сказав він.

Деталі

Депутат повідомив, що росіяни евакуювали свої окупаційні адміністрації, які були у Каховці, Новій Каховці, Олешках і Голій Пристані, до Генічеська та Скадовська. Він додав, що кількість військових рф, які перебувають вздовж узбережжя Дніпра, значно зменшилася, але це не означає, що їх там немає.

"Вони стоять як спостережні пункти, а їх підсилення стоїть на відстані 15-20 кілометрів від узбережжя Дніпра. У разі сигналів від спостережних пунктів, одразу приходить посилена допомога з глибини лівобережної Херсонської області. Концентрація російських військових трохи більша углиб області, свої резерви вони тримають в районі Генічеська та Арабатської стрілки", - повідомив депутат.

За його словами, окупанти перетворили Арабатську стрілку "з курортної зони на військову", зокрема облаштували всі санаторії та профілакторії під військову базу, куди прибувають мобілізовані, проходять злагодження, а потім їх відправляють ближче до лінії фронту.

Хлань також зазначив, що є повідомлення, що війська рф почали будувати там гелікоптерний майданчик після того, як силами ЗСУ був розтрощений схожий майданчик у Чаплинці.

Нагадаємо

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 21 листопада повідомив, що звільнення правобережжя Херсонщини змінило тактику авіації рф.

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