Звільнення правобережжя Херсонщини змінило тактику авіації рф – Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Чорнобаївці Херсонської області базувалися російські гелікоптери, які окупанти перед втечею перемістили на летовища Криму. Про це на брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Звільнення Херсонщини змусило змінити тактику застосування російської авіації. На аеродромі у Чорнобаївці дислокувалася в основному армійська авіація, гелікоптери противника, які вони перемістили до Джанкою та ще чотирьох летовищ в Криму. Трохи більше часу на підльот треба витрачати", – сказав Ігнат.
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Юрій Ігнат повідомив, що запаси ракет у російських окупантів вичерпуються, проте їх ще достатньо для того, щоб здійснити чергову ракетну атаку.