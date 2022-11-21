Звільнення правобережжя Херсонщини змінило тактику авіації рф – Повітряні сили

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"Звільнення Херсонщини змусило змінити тактику застосування російської авіації. На аеродромі у Чорнобаївці дислокувалася в основному армійська авіація, гелікоптери противника, які вони перемістили до Джанкою та ще чотирьох летовищ в Криму. Трохи більше часу на підльот треба витрачати", – сказав Ігнат.

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Юрій Ігнат повідомив, що запаси ракет у російських окупантів вичерпуються, проте їх ще достатньо для того, щоб здійснити чергову ракетну атаку.