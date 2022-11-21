Освобождение правобережья Херсонской области изменило тактику авиации рф – Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Чернобаевке Херсонской области базировались российские вертолеты, которые оккупанты перед бегством переместили на аэродромы Крыма. Об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"Освобождение Херсонской области заставило изменить тактику применения российской авиации. На аэродроме в Чернобаевке дислоцировалась в основном армейская авиация, вертолеты противника, которые они переместили в Джанкой и еще на четыре аэродрома в Крыму. Чуть больше времени на подлет нужно тратить", – сказал Игнат.
Напомним
Юрий Игнат сообщил, что запасы ракет у российских оккупантов иссякают, однако их еще достаточно для того, чтобы совершить очередную ракетную атаку.