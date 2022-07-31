Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях

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"На Донецком направлении противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Ведёт штурмовые действия при поддержке штурмовой и армейской авиации. Пытается определить систему обороны наших подразделений", - говорится в сообщении.

Напомним

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Андреевки, Долины, Краснополья, Мазановки и Адамовка. Вел штурмовые действия возле Дмитровки, успеха не имел, отошел. Враг безуспешно пытался применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины, понес потери и отошел.