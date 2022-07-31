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Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Київ • УНН

 • 150102 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. На Донецькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації. Про це інформує Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"На Донецькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації. Намагається визначити систему оборони наших підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівка. Вів штурмові дії біля Дмитрівки, успіху не мав, відійшов. Ворог безуспішно намагався застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік Долини, зазнав втрат та відійшов.

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