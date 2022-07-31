Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках

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"На Донецькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації. Намагається визначити систему оборони наших підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівка. Вів штурмові дії біля Дмитрівки, успіху не мав, відійшов. Ворог безуспішно намагався застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік Долини, зазнав втрат та відійшов.