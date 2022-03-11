Оккупанты пытаются оказать психологическое давление на мирное население - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Российские оккупанты пытаются оказать психологическое давление на мирное население Украины, особенно в тех городах и районах, где сейчас отсутствуют телевидение и интернет-связь, то есть значительно ограничен доступ к новостям, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, призвав население не поддаваться российской пропаганде, пишет УНН.
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"Оккупанты распространяют агитационные листы и видео, где украинцы якобы поддерживают режим Путина - будьте осторожны, это психологическое давление", - написал Гайдай.
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По его словам, оккупационные власти так называемых "ДНР" и "ЛНР" при поддержке рф продолжают внедрение антигосударственной политики в сторону Украины.
“Цель у них одна - показать как можно большей части украинцев, что все мы якобы ждем россию. Оккупанты или своими силами, или под угрозами заставляют людей обращаться к Путину "с благодарностью за освобождение", записывают соответствующие видео. Такое "приветствие Путину" российские пропагандисты сейчас снимают в Сватово. Городе, мирные жители которого выгоняли оккупантов дважды: в 2014 и неделю назад. Съемочную площадку обустроили возле сватовского военкомата. Роли "сватовчан" исполняют десять неизвестных с триколорами", - подчеркнул Гайдай.
Председатель ОГА подчеркнул, что россияне пытаются оказывать психологическое давление на мирное население Украины, особенно в тех городах и районах, где сейчас отсутствуют телевидение и интернет-связь, то есть значительно ограничен доступ к новостям.
“Таким образом россияне имеют целью дискредитировать украинскую власть, рассчитанную на построение мирной, могущественной и богатой страны государственническую политику. Но главное, враг хочет сломать людей, их веру в мир, в мощь наших защитников, в дальнейшее европейское развитие страны. Поэтому обращаюсь к каждому - никаким образом не поддавайтесь путинской пропаганде, даже если вас об этом просит родственник или начальник, которого ранее вынудили это сделать”, - заявил он.