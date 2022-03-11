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Окупанти намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення - Гайдай

Окупанти намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення - Гайдай

Київ • УНН

 • 69793 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Російські окупанти намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення України, особливо в тих містах і районах, де зараз відсутні телебачення та інтернет-зв’язок, тобто значно обмежений доступ до новин, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, закликавши населення не піддаватися російській пропаганді, пише УНН.

Цитата

"Окупанти розповсюджують агітаційні листи та відео, де українці нібито підтримують режим Путіна – будьте обережними, це психологічний тиск", - написав Гайдай.

Деталі

З його слів, окупаційна влада так званих "ДНР" і "ЛНР" за підтримки рф продовжує впровадження антидержавницької політики в бік України.

“Ціль у них одна – показати якомога більшій частині українців, що всі ми нібито чекаємо на росію. Окупанти або своїми силами, або під погрозами примушують людей звертатись до Путіна "з подякою за визволення", записують відповідні відео. Таке "вітання Путіну" російські пропагандисти наразі знімають у Сватовому. Місті, мирні мешканці якого виганяли окупантів двічі: у 2014 та тиждень тому. Знімальний майданчик облаштували біля сватівського військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами”, - наголосив Гайдай.

Голова ОДА підкреслив, що росіяни намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення України, особливо в тих містах і районах, де зараз відсутні телебачення та інтернет-зв’язок, тобто значно обмежений доступ до новин.

“Таким чином росіяни мають на меті дискредитувати українську владу, розраховану на побудову мирної, могутньої та заможної країни державницьку політику. Та головне, ворог хоче зламати людей, їх віру в мир, в міць наших захисників, в подальший європейський розвиток країни. Тому звертаюсь до кожного – ніяким чином не піддавайтеся путінській пропаганді, навіть якщо вас про це прохає родич або начальник, якого раніше примусили це зробити”, - заявив він.

Українські Національні Новини

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