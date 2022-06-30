Оккупанты пытались выбить ВСУ из освобожденных сел Херсонской области, успеха не имели
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Парными вертолетными налетами российские Ми-8 пытались выбить подразделения ВСУ из только что освобожденных населенных пунктов Херсонской области, однако атаки были отбиты. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
Групповой налет вражеских вертолетов на север Херсонской области также был отражен переносными зенитно-ракетными комплексами.
Украинская авиация отработала семь воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, скоплением вражеской силы и техники, а также двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.
Российской армией за день потеряно более 40 солдат, две гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", а также несколько единиц автомобильной техники и полевой состав горюче-смазочных материалов.
Одесскую область враг обстреливал ракетами. Одна ракета уничтожена над Одесским районом, еще пять атаковали Черноморское побережье в районе Измаила. Благодаря ограниченному использованию береговой полосы повреждения минимизированы, жертв нет.
Напомним
На двух ракетных кораблях 16 крылатых "калибров", 1 ВДК создает иллюзию вероятности десанта.