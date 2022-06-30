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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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ОК "Південь": на Чорному морі окупанти створюють ілюзію ймовірності висадки десанту

ОК "Південь": на Чорному морі окупанти створюють ілюзію ймовірності висадки десанту

Київ • УНН

 • 99265 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. На двох ракетних кораблях 16 крилатих "Калібрів", 1 ВДК створює ілюзію імовірності десанту. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Деталі

В ОК "Південь" зазначили, що в Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1".

Корабельне угруповання не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами. На двох ракетних кораблях 16 крилатих "Калібрів", 1 ВДК створює ілюзію імовірності десанту.

"Зважайте на підступність ворога, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги утримайтеся від гучних розваг з феєрверками та голосним дрифтінгом, не наражайте себе на небезпеку у пляжній зоні та в інформаційному просторі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Окупанти в Чорному морі продовжують погрожувати застосуванням понад 15 крилатих ракет.

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