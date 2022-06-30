ОК "Юг": на Черном море оккупанты создают иллюзию вероятности высадки десанта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. На двух ракетных кораблях 16 крылатых "Калибров", 1 ВДК создает иллюзию вероятности десанта. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
В ОК "Юг" отметили, что в Черном море продолжается операция на острове, уже есть подтверждение впечатления еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь - С1".
Корабельная группировка не имеет изменений состава по количеству и снаряженности ракетами. На двух ракетных кораблях 16 крылатых "Калибров", 1 ВДК создает иллюзию вероятности десанта.
"Учитывайте коварство врага, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги воздержитесь от громких развлечений с фейерверками и громким дрифтингом, не подвергайте себя опасности в пляжной зоне и в информационном пространстве", - говорится в сообщении.
Напомним
Оккупанты в Черном море продолжают угрожать применением более 15 крылатых ракет.