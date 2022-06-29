Окупанти в Чорному морі продовжують погрожувати застосуванням понад 15 крилатих ракет

Цитата

"У Чорному морі триває операція на острові Зміїному. Вороже корабельне угруповання після шторму поповнилось 1 ВДК, продовжує погрожувати застосуванням понад півтора десятка крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Вчора, 28 червня повідомлялося, що у Чорному морі окупанти тримають в готовності до 16 крилатих ракет "Калібр".

Додамо

28 червня речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що українські сили знову вдарили по російських окупантах на тимчасово захопленому острові Зміїний. Внаслідок атаки знищено три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир С1".

Вночі 27 червня українські військові завдали понад 10 влучних уражень по Зміїному, та уразили ворожий ЗРК.