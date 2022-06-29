Оккупанты в Черном море продолжают угрожать применением более 15 крылатых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Черном море вражеская корабельная группировка после шторма пополнилась 1 ВДК, продолжает угрожать применением более полутора десятков крылатых ракет. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"В Черном море продолжается операция на острове Змеином. Вражеская корабельная группировка после шторма пополнилась 1 ВДК, продолжает угрожать применением более полутора десятков крылатых ракет", - говорится в сообщении.
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Вчера, 28 июня сообщалось, что в Черном море оккупанты держат в готовности до 16 крылатых ракет "Калибр".
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28 июня спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что украинские силы снова ударили по российским оккупантам на временно захваченном острове Змеиный. В результате атаки уничтожены три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1".
Ночью 27 июня украинские военные нанесли более 10 точных поражений по Змеиному, и поразили вражеский ЗРК.