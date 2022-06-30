Окупанти намагалися вибити ЗСУ зі звільнених сіл Херсонської області, успіху не мали
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Парними вертолітними нальотами російські Мі-8 намагалися вибити підрозділи ЗСУ з щойно звільнених населених пунктів Херсонської області, проте атаки були відбиті. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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Груповий наліт ворожих вертольотів на північ Херсонської області також був відбитий переносними зенітно-ракетними комплексами.
Українська авіація відпрацювала сім повітряних ударів штурмовиками і вертольотами по командно-спостережному пункту, скупченням ворожої сили й техніки, а також двом складам боєприпасів уздовж лінії фронту.
Російською армією за день втрачено понад 40 солдатів, дві гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С", а також кілька одиниць автомобільної техніки і польовий склад паливно-мастильних матеріалів.
Одеську область ворог обстрілював ракетами. Одна ракета знищена над Одеським районом, ще п'ять атакували Чорноморське узбережжя в районі Ізмаїла. Завдяки обмеженому використанню берегової смуги пошкодження мінімізовані, жертв немає.
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На двох ракетних кораблях 16 крилатих "Калібрів", 1 ВДК створює ілюзію імовірності десанту.