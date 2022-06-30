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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти намагалися вибити ЗСУ зі звільнених сіл Херсонської області, успіху не мали

Окупанти намагалися вибити ЗСУ зі звільнених сіл Херсонської області, успіху не мали

Київ • УНН

 • 131578 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Парними вертолітними нальотами російські Мі-8 намагалися вибити підрозділи ЗСУ з щойно звільнених населених пунктів Херсонської області, проте атаки були відбиті. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Деталі

Груповий наліт ворожих вертольотів на північ Херсонської області також був відбитий переносними зенітно-ракетними комплексами.

Українська авіація відпрацювала сім повітряних ударів штурмовиками і вертольотами по командно-спостережному пункту, скупченням ворожої сили й техніки, а також двом складам боєприпасів уздовж лінії фронту.

Російською армією за день втрачено понад 40 солдатів, дві гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С", а також кілька одиниць автомобільної техніки і польовий склад паливно-мастильних матеріалів.

Одеську область ворог обстрілював ракетами. Одна ракета знищена над Одеським районом, ще п'ять атакували Чорноморське узбережжя в районі Ізмаїла. Завдяки обмеженому використанню берегової смуги пошкодження мінімізовані, жертв немає.

Нагадаємо 

На двох ракетних кораблях 16 крилатих "Калібрів", 1 ВДК створює ілюзію імовірності десанту.

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