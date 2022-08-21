Оккупанты пытались вести штурмовые действия на 5 направлениях, – Генштаб

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Начались 179 сутки полномасштабного российского вторжения в Украину.

Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел.

Пытался вести штурмовые действия по направлениям Бражковка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Новая Дмитровка. Потерпел и отступил.

На Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия.

Вел наступление в направлении Берестово – Ивано-Дар’евка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг нанес авиаударов недалеко от Зайцева, Бахмута и Соледар.

Подразделения противника ведут штурмовые действия по направлениям Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Мар’инка, боевые действия продолжаются.

На Николаевском направлении ведет наступательное сражение в направлении Васильки – Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.

Напомним

За сутки украинские военные уничтожили 2 склада с боекомплектами и 2 базы русских оккупантов.