Оккупанты пытались вести штурмовые действия на 5 направлениях, – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что оккупационные войска пытались вести штурмовые действия на 5 направлениях. Об этом информирует УНН.
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Начались 179 сутки полномасштабного российского вторжения в Украину.
Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел.
Пытался вести штурмовые действия по направлениям Бражковка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Новая Дмитровка. Потерпел и отступил.
На Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия.
Вел наступление в направлении Берестово – Ивано-Дар’евка, успеха не имел.
На Бахмутском направлении враг нанес авиаударов недалеко от Зайцева, Бахмута и Соледар.
Подразделения противника ведут штурмовые действия по направлениям Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Мар’инка, боевые действия продолжаются.
На Николаевском направлении ведет наступательное сражение в направлении Васильки – Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.
Напомним
За сутки украинские военные уничтожили 2 склада с боекомплектами и 2 базы русских оккупантов.