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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 12685 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

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Оккупанты пытались вести штурмовые действия на 5 направлениях, – Генштаб

Киев • УНН

 • 153096 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что  оккупационные войска пытались вести штурмовые действия на 5 направлениях. Об этом информирует УНН.

Оккупанты пытались вести штурмовые действия на 5 направлениях, – Генштаб

Подробности

Начались 179 сутки полномасштабного российского вторжения в Украину.

Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел.

Пытался вести штурмовые действия по направлениям Бражковка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Новая Дмитровка. Потерпел и отступил.
На Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия.

Вел наступление в направлении Берестово – Ивано-Дар’евка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг нанес авиаударов недалеко от Зайцева, Бахмута и Соледар.

Подразделения противника ведут штурмовые действия по направлениям Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Мар’инка, боевые действия продолжаются.

На Николаевском направлении ведет наступательное сражение в направлении Васильки – Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.

Напомним

За сутки украинские военные уничтожили 2 склада с боекомплектами и 2 базы русских оккупантов.

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