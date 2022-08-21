Окупанти намагалися вести штурмові дії на 5 напрямках, – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що окупаційні війська намагалися вести штурмові дії на 5 напрямках. Про це інформує УНН.
Деталі
Розпочалася 179 доба повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Ворог провів розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов.
Намагався вести штурмові дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Зазнав втрат та відступив.
На Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії.
Вів наступ у напрямку Берестове – Івано-Дар’ївка, успіху не мав.
На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаударів неподалік Зайцевого, Бахмута та Соледар.
Підрозділи противника ведуть штурмові дії у напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар’їнка, бойові дії тривають.
На Миколаївському напрямку веде наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне, має частковий успіх, зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають.
Нагадаємо
За добу українські військові знищили 2 склади з боєкомплектами та 2 бази російських окупантів.