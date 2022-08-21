Чорнобаївка 27: ЗСУ “демілітаризовали“ 2 склади БК і 2 бази русні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За добу українські військові знищили 2 склади з боєкомплектами та 2 бази російських окупантів. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
Деталі
За день знищено два склади боєприпасів та базу окупантів у двох областях України:
Мелітополь (Запорізька область) – склад боєприпасів.
Пологівський район (Запорізька область) – база.
Чорнобаївка (Херсонська область) — база + склад боєприпасів.
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