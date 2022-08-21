Чорнобаївка 27: ЗСУ “демілітаризовали“ 2 склади БК і 2 бази русні

Деталі

За день знищено два склади боєприпасів та базу окупантів у двох областях України:

Мелітополь (Запорізька область) – склад боєприпасів.

Пологівський район (Запорізька область) – база.

Чорнобаївка (Херсонська область) — база + склад боєприпасів.

Нагадаємо

США мають намір передати Україні реактивні снаряди збільшеної дальності для гаубиць М 777.