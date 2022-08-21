Чернобаевка 27: ВСУ "демилитаризовали" 2 состава БК и 2 базы русные
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. За сутки украинские военные уничтожили 2 склада с боекомплектами и 2 базы российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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За день уничтожены два склада боеприпасов и база оккупантов в двух областях Украины:
Мелитополь (Запорожская область) – склад боеприпасов.
Пологовский район (Запорожская область) – база.
Чернобаевка (Херсонская область) — база + склад боеприпасов.
Напомним
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