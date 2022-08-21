США мають намір передати Україні реактивні снаряди збільшеної дальності для гаубиць М 777, – Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Видання Politico пише, що США мають намір передати Україні керовані реактивні снаряди збільшеної дальності M982 Excalibur для гаубиць М 777. Про це повідомляє УНН.
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Як зазначає видання, США відправляють нові безпілотники в Україну перед наступом на південь, проте, до нинішнього траншу військової допомоги вони не увійшли. Їх нададуть у наступному пакеті.
Цитата
“Снаряди стануть для українців новою високоточною зброєю, за допомогою якої можна буде вражати замасковані російські позиції та командні пункти“, — пише видання.
Довідка
M982 Excalibur — дальність стрільби від 40 до 57 км з можливим круговим відхиленням (КВО) всього 4 м. Така точність досягається за допомогою GPS.
Збільшена дальність досягається внаслідок використання аеродинамічних поверхонь, що дозволяють снаряду планувати до цілі з верхньої точки балістичної траєкторії.