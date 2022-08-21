США намерены передать Украине реактивные снаряды увеличенной дальности для гаубиц М 777, – Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Издание Politico пишет, что США намерены передать Украине управляемые реактивные снаряды увеличенной дальности M982 Excalibur для гаубиц М 777. Об этом сообщает УНН.
Детали
Как отмечает издание, США отправляют новые беспилотники в Украину перед наступлением на юг, однако в нынешний транш военной помощи они не вошли. Их предоставят в следующем пакете.
Цитата
“Снаряды станут для украинцев новым высокоточным оружием, с помощью которого можно будет поражать замаскированные российские позиции и командные пункты“, — пишет издание.
Справка
M982 Excalibur — дальность стрельбы от 40 до 57 км с возможным круговым отклонением (КВО) всего 4 м. Такая точность достигается с помощью GPS.
Увеличенная дальность достигается вследствие использования аэродинамических поверхностей, позволяющих снаряду планировать к цели с верхней точки баллистической траектории.