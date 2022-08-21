США намерены передать Украине реактивные снаряды увеличенной дальности для гаубиц М 777, – Politico

Детали

Как отмечает издание, США отправляют новые беспилотники в Украину перед наступлением на юг, однако в нынешний транш военной помощи они не вошли. Их предоставят в следующем пакете.

Цитата

“Снаряды станут для украинцев новым высокоточным оружием, с помощью которого можно будет поражать замаскированные российские позиции и командные пункты“, — пишет издание.

Справка

M982 Excalibur — дальность стрельбы от 40 до 57 км с возможным круговым отклонением (КВО) всего 4 м. Такая точность достигается с помощью GPS.

Увеличенная дальность достигается вследствие использования аэродинамических поверхностей, позволяющих снаряду планировать к цели с верхней точки баллистической траектории.