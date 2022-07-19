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Рашисты пытались вести разведку боем в направлении Дмитровки: с потерями отошли

Рашисты пытались вести разведку боем в направлении Дмитровки: с потерями отошли

Киев • УНН

 • 120464 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. На Славянском направлении оккупанты пытались вести разведку боем в направлении Дмитровки, однако с потерями отошли. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что на Славянском направлении противник обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Дибровно, Новониколаевка, Большая Камышеваха, Долина, Чеполь, Семиланное, Грушуваха, Адамовка, Барвенково, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка.

Дополнение

Оккупанты вели наступление на Харьковском направлении, однако успеха не имели.

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