Рашисты пытались вести разведку боем в направлении Дмитровки: с потерями отошли

Детали

Сообщается, что на Славянском направлении противник обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Дибровно, Новониколаевка, Большая Камышеваха, Долина, Чеполь, Семиланное, Грушуваха, Адамовка, Барвенково, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка.

Дополнение

Оккупанты вели наступление на Харьковском направлении, однако успеха не имели.

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