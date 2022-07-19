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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Рашисти намагалися вести розвідку боєм у напрямку Дмитрівки: з втратами відійшли

Рашисти намагалися вести розвідку боєм у напрямку Дмитрівки: з втратами відійшли

Київ • УНН

 • 120465 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. На Слов’янському напрямку окупанти намагались вести розвідку боєм у напрямку Дмитрівки, однак з втратами відійшли. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що на Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.

Доповнення

Окупанти вели наступ на Харківському напрямку, однак успіху не мали.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ відбили штурми противника біля трьох населених пунктів та Вуглегірської ТЕС – Генштаб

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