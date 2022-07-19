Рашисти намагалися вести розвідку боєм у напрямку Дмитрівки: з втратами відійшли
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. На Слов’янському напрямку окупанти намагались вести розвідку боєм у напрямку Дмитрівки, однак з втратами відійшли. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що на Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.
Доповнення
Окупанти вели наступ на Харківському напрямку, однак успіху не мали.
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