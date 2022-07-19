Рашисти намагалися вести розвідку боєм у напрямку Дмитрівки: з втратами відійшли

Деталі

Повідомляється, що на Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.

Доповнення

Окупанти вели наступ на Харківському напрямку, однак успіху не мали.

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