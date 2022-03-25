Оккупанты на Запорожье несут потери, Гуляйполе называют “Злым городом” - ОВА

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"Силы обороны Запорожского края продолжают сдерживать продвижение врага в направлении Запорожья. На отдельных направлениях заставляют противника отступать, продолжая уничтожать вражескую технику, из которой российские оккупанты ежедневно обстреливают мирные населенные пункты Бердянского, Мелитопольского, Васильевского и Пологовского районов, гражданскую инфраструктуру и украинские позиции.

Что касается наших войск, то боевые столкновения происходят ежедневно. Ожесточенные бои идут в населенных пунктах Каменское, Орехово, Гуляйполе", - сообщил Арефьев в сводке на вечер 24 марта.

Детали

В частности, со слов представителя ОВА, личным составом одного из подразделений ТрО Запорожской области было проведено наступательную операцию, во время которой было освобождено село Малиновка Пологовского района. На вечер 24 марта продолжалась "зачистка" населенного пункта от диверсантов и остатков российских военных.

"Из радиоперехвата стало известно, что оккупанты несут потери, но пополняют свои полевые медицинские учреждения, а населенный пункт Гуляйполе называют “Злым городом”. Вместе с тем полностью оккупированными остаются населенные пункты Любимовка и Новозлатополь", -указал Арефьев.

По информации из высшего штаба Сил обороны Украины, защитники Запорожской области 24 марта, благодаря четким действиям и военному мастерству, уничтожили 15 оккупантов российской федерации, а 11 ранили.

Кроме того, наши военные захватили 4 бронетранспортера, 1 танк, а также повредили 1 самолет СУ-25, уничтожили 5 единиц автомобильной техники, 2 боевые машины МТ-ЛБ, 1 танк и 1 бронетранспортер.

"Не смотря ни на что, оккупанты продолжают осуществлять попытки установления бутафорской пророссийской власти из числа предателей и коллаборационистов, но не имеют поддержки со стороны местного населения. Подтверждением этого является сообщение городского головы Энергодара Дмитрия Орлова о том, что 23-24 марта 2022 года большинство депутатов Энергодарского городского совета VIII созыва от политических партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За Будущее", "Новая политика" и часть депутатов с недавних пор запрещенной "ОПЗЖ" сложили свои полномочия - депутаты взволнованы тем, что их голоса могут быть использованы под принуждением - для создания незаконных “народных республик” на территории Энергодара под управлением страны-агрессора. Все заявления направлены в соответствующие органы", - указал представитель ОВА.

Он подчеркнул, что все депутаты, которые сложили свои полномочия, в дальнейшем продолжат заниматься общественной работой и заботиться о нуждах граждан, которые проживают на их округах.

"В Мелитополе продолжают фиксировать случаи похищения людей. Информация об их местонахождении пока неизвестна", - отметил Арефьев.

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ВСУ освободили село Малиновка на Запорожье от оккупантов.