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Окупанти на Запоріжжі несуть втрати, Гуляйполе називають “Злим городом” - ОВА

Київ • УНН

 • 700739 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Запорізькій області бої точаться у Кам’янському, Оріховому, Гуляйполі. Російські окупанти несуть втрати, а Гуляйполе називають “Злым городом”. Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв, якого цитують в ОВА, пише УНН.

Окупанти на Запоріжжі несуть втрати, Гуляйполе називають “Злим городом” - ОВА

Цитата

"Сили оборони Запорізького краю продовжують стримувати просування ворога в напрямку Запоріжжя. На окремих напрямках змушують противника відступати, продовжуючи нищити ворожу техніку, з якої російські окупанти щоденно обстрілюють мирні населенні пункти Бердянського, Мелітопольського, Василівського та Пологівського районів, цивільну інфраструктуру та українські позиції.

Що стосується наших військ, то бойові зіткнення відбуваються щодня. Запеклі бої точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе", - повідомив Арєф'єв у зведенні на вечір 24 березня.

Деталі

Зокрема, зі слів речника ОВА, особовим складом одного з підрозділ ТрО Запорізької області було проведено наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району. На вечір 24 березня тривала "зачистка" населеного пункту від диверсантів та залишків російських військових.

"З радіоперехоплення стало відомо, що окупанти несуть втрати, але поповнюють свої польові медичні установи, а населений пункт Гуляйполе називають “Злым городом”. Разом з тим повністю окупованими залишаються населені пункти Любимівка та Новозлатопіль", - вказав Арєф'єв.

За інформацією з вищого штабу Сил оборони України, захисники Запорізької області 24 березня, завдяки чітким діям та військовій майстерності, знищили 15 окупантів російської федерації , а 11 поранили.

Окрім того, наші військові захопили 4 бронетранспортери, 1 танк, а також пошкодили 1 літак СУ-25, знищили 5 одиниць автомобільної техніки, 2 бойові машини МТ-ЛБ, 1 танк та 1 бронетранспортер.

"Не зважаючи ні на що, окупанти продовжують здійснювати спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів, але не мають підтримки з боку місцевого населення. Підтвердженням цього є повідомлення міського голови Енергодара Дмитра Орлова про те, що 23-24 березня 2022 року більшість депутатів Енергодарської міської ради VIII скликання від політичних партій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "За Майбутнє", "Нова політика" та частина депутатів віднедавна забороненої "ОПЗЖ" склали свої повноваження: депутати схвильовані тим, що їхні голоси можуть бути використані під примусом – для створення незаконних “народних республік” на території Енергодара під керуванням країни-агресора. Всі заяви направлені до відповідних органів", - вказав речник ОВА.

Він наголосив, що всі депутати, які склали свої повноваження, надалі продовжать займатися громадською роботою та опікуватися потребами громадян, які мешкають на їхніх округах.

Мелітополі продовжують фіксувати випадки викрадання людей. Інформація щодо їхнього місцезнаходження наразі невідома", - зазначив Арєф'єв.

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ЗСУ звільнили село Малинівка на Запоріжжі від окупантів.

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