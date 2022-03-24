ЗСУ звільнили село Малинівка на Запоріжжі від окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українські військові звільнили село Малинівки в Запорізькій області від російських окупантів. Про це повідомив голова Малинівської громади Володимир Шиш, передає УНН з посилання на Запорізьку обласну військову адміністрацію.
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"Із п’яти крупних сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами - Любимівка, Новозлатополь, і до сьогоднішнього дня ворог був і у Малинівці. На даний час іде зачистка нашими військами, тож Малинівка звільнена", - повідомив Шиш.
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За його словами ситуація у громаді критична.
"Окупанти поставили кругом блокпости та не пускають нікого до сіл. Як наслідок є гуманітарні проблеми - з постачанням їжі, води, ліків, хліба, інсуліну. Бажано організувати гуманітарний коридор, щоб люди, які хочуть, могли б виїхати. Це, в основному, хворі, які потребують постійного догляду та лікування", - зазначив Шиш.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у захопленому рф порту Бердянська у Запорізькій області ворог зазнав більших втрат, одним великим десантним кораблем "Орск" не обійшлося.