ВСУ освободили село Малиновка в Запорожье от оккупантов

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"Из пяти крупных сел, входящих в состав общины, три села полностью оккупированы вражескими войсками - Любимовка, Новозлатополь, и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена", - сообщил Шиш.

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По его словам ситуация в общине критическая.

"Оккупанты поставили кругом блокпосты и не пускают никого в села. Как следствие есть гуманитарные проблемы - с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба, инсулина. Желательно организовать гуманитарный коридор, чтобы люди, которые хотят, могли бы уехать. Это, в основном, больные, которые нуждаются в постоянном уходе и лечении", - отметил Шиш.

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Ранее сообщалось, что в захваченном рф порту Бердянска в Запорожской области враг понес большие потери, одним большим десантным кораблем "Орск" не обошлось.