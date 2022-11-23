Оккупанты в Луганской области собираются повысить тарифы на коммуналку - ОВА

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«Между тем, на Старобельщине россияне заселяются не только в пустые дома, но и в домовладение, где живут люди, выселяя последних. По городу ходят со списками и спрашивают у соседей, которые из домов сейчас пусты - формируют маневровый фонд», - говорится в сообщении.

По данным ОВА, оккупационные власти с января собираются повысить тарифы на коммуналку.

«Низкие тарифы на коммунальные услуги – это был один из козырей оккупационных властей при захвате городов, на что рассчитывали преимущественно пожилые люди, которые решили остаться. Однако и этот подарок оказался временным. До конца месяца должны утвердить повышение стоимости на 10% практически всех услуг», - отмечают в ведомстве.

Дополнение

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск, чтобы выйти на оперативное пространство, заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, добавив, что погодные условия несколько уменьшились. интенсивность наступлений, однако враг все еще не оставляет цели захватить полностью Донецкую и Луганскую области.