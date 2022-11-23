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Окупанти на Луганщині збираються підвищити тарифи на комуналку - ОВА

Окупанти на Луганщині збираються підвищити тарифи на комуналку - ОВА

Київ • УНН

 • 365037 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. На тимчасово окупованих територіях Луганщини загарбники виселяють місцевих жителів та формують маневровий фонд, а також збираються підвищити тарифи на комуналку. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Цитата

«Тим часом, на Старобільщині росіяни заселяються не тільки в пусті будинки, а й у домоволодіння, де живуть люди, виселяючи останніх. По місту ходять зі списками та питають у сусідів, які з хат зараз порожні - формують маневровий фонд», - ідеться у повідомленні.

За даними ОВА, окупаційна влада з січня збирається підвищити тарифи на комуналку.

«Нижчі тарифи на комунальні послуги – це був один із козирів окупаційної влади при захопленні міст, на що розраховували, переважно, літні люди, які вирішили залишитися. Однак і цей подарунок виявився тимчасовим. До кінця місяця мають затвердити підвищення вартості на 10% практично всіх послуг», - зазначають у відомстві.

Доповнення

На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти намагаються прорвати оборону наших військ, щоб вийти на оперативний простір, заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, додавши, що погодні умови трохи зменшили інтенсивність наступів, проте ворог все ще не полишає мети захопити повністю Донеччину та Луганщину.

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