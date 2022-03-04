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Оккупанты в Херсонской области выдали фейк, что Зеленский покинул Украину. В "Слуге народа" опровергают - президент в Киеве

Киев • УНН

 • 190252 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Оккупанты выдали очередной фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Украину. Это не правда. Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает УНН.

Цитата

"Херсонская область! Оккупанты выдали очередной фейк о том, что президент Владимир Зеленский покинул Украину. Это не правда.

Президент в Киеве. Он со своим народом! То, что оккупанты транслируют на Херсонщине — ложь", - написала Шуляк в Telegram.

Добавим

Председатель партии "Слуга народа" призвала "распространять эту информацию всеми возможными способами знакомым, друзьям, родственникам из Херсонской области".

"Знайте: с вами вся Украина!" - отметила Шуляк.

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В Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК "Суспильне: Херсон". По имеющейся информации, рашисты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы "капитуляции".

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