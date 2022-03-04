Окупанти на Херсощині видали фейк, що Зеленський покинув Україну. У "Слузі народу" спростовують - президент у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Окупанти видали черговий фейк про те, що президент України Володимир Зеленський покинув Україну. Це не правда. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає УНН.
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"Херсонщина! Окупанти видали черговий фейк про те, що президент Володимир Зеленський покинув Україну. Це не правда.
Президент в Києві. Він зі своїм народом! Те, що окупанти транслюють на Херсонщині — брехня", - написала Шуляк у Telegram.
Додамо
Голова партії "Слуга народу" закликала "поширювати цю інформацію усіма можливими способами знайомим, друзям, родичам з Херсонської області".
"Знайте: з вами вся Україна!" - запевнила Шуляк.
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