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Окупанти на Херсощині видали фейк, що Зеленський покинув Україну. У "Слузі народу" спростовують - президент у Києві

Окупанти на Херсощині видали фейк, що Зеленський покинув Україну. У "Слузі народу" спростовують - президент у Києві

Київ • УНН

 • 190255 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Окупанти видали черговий фейк про те, що президент України Володимир Зеленський покинув Україну. Це не правда. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає УНН.

Цитата

"Херсонщина! Окупанти видали черговий фейк про те, що президент Володимир Зеленський покинув Україну. Це не правда.

Президент в Києві. Він зі своїм народом! Те, що окупанти транслюють на Херсонщині — брехня", - написала Шуляк у Telegram.

Додамо

Голова партії "Слуга народу" закликала "поширювати цю інформацію усіма можливими способами знайомим, друзям, родичам з Херсонської області".

"Знайте: з вами вся Україна!" - запевнила Шуляк.

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