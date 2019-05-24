Оккупанты в Донбассе начали проверку боеспособности своих войск - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины российско-оккупационное командование начало комплексную проверку по определению реального состояния боеспособности российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"В частности, под видом контроля подготовки подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ к летнему периоду обучения комиссиями Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ осуществляется всестороннее изучение состояния российско-оккупационных войск в интересах планирования их применение по назначению ", - сказал Праута.
Также особенностью работы указанных комиссий является привлечение членов комиссий к проверке отдельных подразделений так называемых "республиканских силовых структур" в ходе проверки соединений и частей российско-оккупационных войск.
Напомним, 23 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.