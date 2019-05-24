Окупанти на Донбасі розпочали перевірку боєздатності своїх військ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України російсько-окупаційне командування розпочало комплексну перевірку з визначення реального стану боєздатності російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Зокрема, під виглядом контролю підготовки підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ до літнього періоду навчання комісіями Генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ здійснюється всебічне вивчення стану російсько-окупаційних військ в інтересах планування їх застосування за призначенням", - сказав Праута.
Також особливістю роботи зазначених комісій є залучення членів комісій до перевірки окремих підрозділів так званих “республіканських силових структур” у ході перевірки з’єднань і частин російсько-окупаційних військ.
Нагадаємо, 23 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.