Оккупанты в Донбассе пытаются предотвратить дезертирство - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Командование оккупантов на Донбассе усиливает меры по предотвращению дезертирства боевиков, а именно осуществляют работы контрольно-пропускных пунктов. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По информации ГУР Минобороны Украины, командование российской оккупационной администрация принимает меры по усилению работы контрольно-пропускных пунктов с целью предотвращения выезда военнослужащих российских оккупационных войск на подконтрольные Украины территории Донецкой и Луганской областей", - сказал Мотузяник.
По его словам, в войсках противника развернута, так называемую "разъяснительную работу" с доведением ко всему личному составу, разработанных российскими спецслужбами информационно-пропагандистских материалов по дискредитации программы Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома".
Также, боевикам навязывают ложную информацию об "ужасных последствиях" для тех, кто по своей воле перейдет на подконтрольную Украины Территорию.
Напомним, с начала суток по состоянию на 12:00 в зоне проведения операции Объединенных сил не зафиксировали обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.