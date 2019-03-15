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Окупанти на Донбасі намагаються запобігти дезертирству — розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Командування окупантів на Донбасі посилює заходи для запобігання дезертирства бойовиків, а саме здійснюють роботи контрольно-пропускних пунктів. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

Окупанти на Донбасі намагаються запобігти дезертирству — розвідка

“За інформацією ГУР Міноборони України, командування російської окупаційної адміністрація вживає заходи щодо посилення роботи контрольно-пропускних пунктів з метою унеможливлення виїзду військовослужбовців російських окупаційних військ на підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей”, — сказав Мотузяник.

За його словами, у військах противника розгорнуто масштабну, так звану “роз’яснювальну роботу” з доведенням до всього особового складу, розроблених російськими спецслужбами інформаційно-пропагандистських матеріалів з дискредитації програми Служби безпеки України “На тебе чекають вдома”.

Також, бойовикам нав’язують неправдиву інформацію про “жахливі наслідки” для тих, хто з власної волі перейде на підконтрольну Україні Територію.

Нагадаємо, від початку доби станом на 12:00 в зоні проведення операції Об’єднаних сил не зафіксували обстрілів з боку незаконних збройних формувань.

Українські Національні Новини

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