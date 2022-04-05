Оккупанты продают в интернете украденную форму сборной Украины по футболу

Детали

На сайте Avito оккупант-мародер разместил объявление о продаже олимпийки сборной Украины по футболу. Он добавил, что это взятый под Броварами трофей.

Цитата

"Российские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей трофеи - это захваченное в бою оружие врага. У россиян "трофеи" - это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения.

"Мародеры", передайте эти вещи в расположение сборной россии по футболу, хотя даже они ей не помогут. Когда там футбол?" - написала УАФ.