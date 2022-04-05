Окупанти продають в інтернеті вкрадену форму збірної України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські окупанти продають в інтернеті вкрадену форму збірної України з футболу. Про це в Instagram повідомила Українська асоціація футболу (УАФ), інформує УНН.
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На сайті Avito окупант-мародер розмістив оголошення про продаж олімпійки збірної України з футболу. Він додав, що це взятий під Броварами трофей.
Цитата
"Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей трофеї – це захоплена в бою зброя ворога. У росіян "трофеї" - це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі цивільного населення.
"Мародери", передайте ці речі у розташування збірної росії з футболу, хоча навіть вони їй не допоможуть. Коли там футбол?" — написала УАФ.
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