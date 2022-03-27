Оккупанты хотят взять в кольцо украинских военных у оккупированных территорий - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Рашисты хотят окружить украинских военных, которые находятся непосредственно перед оккупированными районами на востоке страны - со стороны Харькова на севере, и со стороны Мариуполя на юге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные британской разведки, которые распространило министерство обороны Великобритании.
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"Российские силы, похоже, концентрируют свои усилия, чтобы попытаться окружить украинские войска, находящиеся непосредственно перед сепаратистскими районами на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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Там также сообщают, что поле боя на севере Украины остается преимущественно статичным, а локальные украинские контратаки препятствуют попыткам россии реорганизовать свои силы.
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Великобритания отправит продовольствие в окруженные российскими войсками районы Украины.