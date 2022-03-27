Оккупанты хотят взять в кольцо украинских военных у оккупированных территорий - британская разведка

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"Российские силы, похоже, концентрируют свои усилия, чтобы попытаться окружить украинские войска, находящиеся непосредственно перед сепаратистскими районами на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Детали

Там также сообщают, что поле боя на севере Украины остается преимущественно статичным, а локальные украинские контратаки препятствуют попыткам россии реорганизовать свои силы.

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Великобритания отправит продовольствие в окруженные российскими войсками районы Украины.