Окупанти хочуть взяти в кільце українських військових біля окупованих територій - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Рашисти хочуть оточити українських військові, які перебувають безпосередньо перед окупованими районами на сході країни - з боку Харкова на півночі, і з боку Маріуполя - на півдні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані британської розвідки, які поширило міністерство оборони Великої Британії.
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"Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські війська, що перебувають безпосередньо перед сепаратистськими районами на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.
Деталі
Там також повідомляють, що поле бою на півночі України залишається переважно статичним, а локальні українські контратаки перешкоджають спробам росії реорганізувати свої сили.
Доповнення
Велика Британія відправить продовольство до оточених російськими військами районів України.