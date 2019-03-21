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Оккупанты хотят не допустить участие жителей ОРДЛО в выборах - разведка

Киев • УНН

 • 6782 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Оккупанты активизировали меры по недопущению к участию в голосовании на президентских выборах в Украине проукраински настроенных жителей временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом во время брифинга со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны сообщил спикер пресс-центра МОУ полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

Оккупанты хотят не допустить участие жителей ОРДЛО в выборах - разведка

В частности, по данным разведки, с гражданами, подозреваемыми в проукраинских взглядах, сотрудники так называемых "республиканских органов внутренних дел" проводят "профилактические беседы" и рекомендуют воздержаться от выезда на подконтрольную Украины территорию в период голосования.

Кроме того, разведка установила, что 31 марта на временно оккупированной территории Донбасса российскими пропагандистами готовится проведение масштабных массовых антиукраинских мероприятий (собрания трудовых коллективов, митинги и другие мероприятия) с привлечением большого количества местных жителей, обязательную явку которых должны обеспечить оккупанты.

При этом сообщается, что на пунктах пропуска введены усиленные меры по проверке граждан Украины, которые пересекают линию разграничения.

Напомним, оккупанты усилили состав снайперов на передовой.

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