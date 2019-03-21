Окупанти хочуть не допустити участь жителів ОРДЛО у виборах - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Окупанти активізували заходи з недопущення до участі у голосуванні на президентських виборах в Україні проукраїнськи налаштованих жителів тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Про це під час брифінгу з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони повідомив спікер прес-центру МОУ полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
Зокрема, за даними розвідки, з громадянами, підозрюваними у проукраїнських поглядах, співробітники так званих "республіканських органів внутрішніх справ" проводять "профілактичні бесіди" і рекомендують утриматись від виїзду на підконтрольну Україні територію у період голосування.
Крім того, розвідка встановила, що 31 березня на тимчасово окупованій території Донбасу російськими пропагандистами готується проведення масштабних масових антиукраїнських заходів (зібрання трудових колективів, мітинги і інші заходи) із залученням великої кількості місцевих жителів, обов’язкову явку яких повинні забезпечити окупанти.
При цьому повідомляється, що на пунктах пропуску запроваджено посилені заходи з перевірки громадян України, які перетинають лінію розмежування.
Нагадаємо, окупанти посилили склад снайперів на передовій.