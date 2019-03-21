Окупанти хочуть не допустити участь жителів ОРДЛО у виборах - розвідка

КИЇВ. 21 березня. УНН. Окупанти активізували заходи з недопущення до участі у голосуванні на президентських виборах в Україні проукраїнськи налаштованих жителів тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Про це під час брифінгу з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони повідомив спікер прес-центру МОУ полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.