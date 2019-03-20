Окупанти посилили склад снайперів на передовій - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Окупаційне командування бойовиків на Донбасі на окремих напрямках вивело снайперські пари, укомплектовані кадровими російськими військовослужбовцями, з метою нанесення втрат українським військовим. Про це під час брифінгу з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За даними розвідки, з метою нанесення втрат підрозділам Об’єднаних сил у живій силі, на передові позиції російсько-окупаційних військ, на окремих напрямках виведені снайперські пари, укомплектовані кадровими військовослужбовцями ЗС РФ", - сказав Мотузяник.
Також, у глибині опорних пунктів передових підрозділів бойовиків облаштовуються нові інженерно-фортифікаційні споруди та вогневі позиції для бойової техніки.
"Інженерні роботи проводяться у тому числі на території приватних присадибних та садових ділянок, попри протести місцевих жителів. При цьому місцева російська окупаційна влада не звертає уваги на чисельні звернення громадян про грубе порушення їх майнових прав", - розповів Мотузяник.
Нагадаємо, у з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ на Донбасі розпочали роботу "комісії", метою яких є встановлення обсягів перевищення встановлених лімітів витрат майна тилового забезпечення бойовиків.