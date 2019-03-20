Оккупанты усилили состав снайперов на передовой - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Оккупационное командование боевиков на Донбассе на отдельных направлениях вывело снайперские пары, укомплектованные кадровыми российскими военнослужащими, с целью нанесения потерь украинским военным. Об этом во время брифинга со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"По данным разведки, с целью нанесения потерь подразделениям Объединенных сил в живой силе, на передовые позиции российско-оккупационных войск, на отдельных направлениях выведены снайперские пары, укомплектованные кадровыми военнослужащими ВС РФ", - сказал Мотузяник.
Также, в глубине опорных пунктов передовых подразделений боевиков обустраиваются новые инженерно-фортификационные сооружения и огневые позиции для боевой техники.
"Инженерные работы проводятся в том числе на территории частных приусадебных и садовых участков, несмотря на протесты местных жителей. При этом местная российская оккупационная власть не обращает внимания на многочисленные обращения граждан о грубом нарушении их имущественных прав", - рассказал Мотузяник.
Напомним, в соединениях и частях российско-оккупационных войск на Донбассе начали работу "комиссии", целью которых является установление объемов превышения установленных лимитов расходов имущества тылового обеспечения боевиков.