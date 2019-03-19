ФСБ перевірятиме розкрадання військового майна в ОРДЛО - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ на Донбасі розпочали роботу "комісії", метою яких є встановлення обсягів перевищення встановлених лімітів витрат майна тилового забезпечення бойовиків. До складу комісій включені представники ФСБ РФ. Про це заявив речник прес-центру Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає кореспондент УНН.
"Командування ЗС РФ продовжує інтенсивно поповнювати запаси з’єднань і частин 1 та 2 армійських корпусів ЗС РФ. Зокрема, збільшились обсяги постачання з РФ на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - сказав речник МОУ.
Водночас, за інформацією розвідки, командири частин і підрозділів бойовиків продовжують вимагати від російського командування збільшення обсягів поповнення запасів, насамперед за напрямком тилового забезпечення, додав він.
"У зв’язку з цим, з 18 березня у з’єднання і частинах російсько-окупаційних військ розпочали роботу спеціально створені комісії з метою встановлення обсягів перевищення встановлених лімітів витрат майна тилового забезпечення, у т.ч. пально-мастильних матеріалів. До складу комісій включені представники ФСБ РФ для виявлення фактів нецільового використання та розкрадання військового майна", - заявив Праута.
Як повідомляв УНН, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування планує залучити цивільне населення до виконання інженерних робіт на передовій, зокрема до риття траншей, окопів та до обладнання хибних вогневих позицій.