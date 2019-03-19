ФСБ будет проверять хищения военного имущества в ОРДЛО - разведка

"Командование ВС РФ продолжает интенсивно пополнять запасы соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ. В частности, увеличились объемы поставок из РФ на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей горюче-смазочных материалов и другого военного имущества через неконтролируемые Украиной участка границы", - сказал спикер МОУ.

В то же время, по информации разведки, командиры частей и подразделений боевиков продолжают требовать от российского командования увеличения объемов пополнения запасов, прежде всего по направлению тылового обеспечения, добавил он.

"В связи с этим, с 18 марта в соединениях и частях российско-оккупационных войск начали работу специально созданные комиссии с целью установления объемов превышения установленных лимитов расходов имущества тылового обеспечения, в т.ч. горюче-смазочных материалов. В состав комиссий включены представители ФСБ РФ для выявления фактов нецелевого использования и хищения военного имущества", - заявил Праута.

Как сообщал УНН, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование планирует привлечь гражданское население к выполнению инженерных работ на передовой, в частности к рытью траншей, окопов и к оборудованию ложных огневых позиций.