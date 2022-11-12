Оккупанты из Северодонецкой больницы вывезли практически все оборудование - ОВА

Детали

Отмечается, что из больницы в Северодонецке захватчики вывезли практически все современное оборудование, оставив медицинских работников, согласившихся сотрудничать с оккупантами, фактически наедине со средствами первичной помощи.

"Что вывезли – то плохо. Но это хороший знак – враг опасается приближения ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним

В Сватово в Луганской области украинские военные уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов.