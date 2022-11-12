Оккупанты из Северодонецкой больницы вывезли практически все оборудование - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. На временно захваченных территориях Луганщины захватчики все чаще размещают военных в школах и медицинских учреждениях, в то же время с Северодонецкой больницы они вывезли все оборудование. Об этом сообщает Луганская ОВА, передает УНН.
Детали
Отмечается, что из больницы в Северодонецке захватчики вывезли практически все современное оборудование, оставив медицинских работников, согласившихся сотрудничать с оккупантами, фактически наедине со средствами первичной помощи.
"Что вывезли – то плохо. Но это хороший знак – враг опасается приближения ВСУ", - говорится в сообщении.
Напомним
В Сватово в Луганской области украинские военные уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов.